На Донбассе семь обстрелов, есть раненый

Один украинский военный вчера получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали, однако состояние здоровья раненого тяжелое.

На Донбассе семь обстрелов Пресс-центр штаба ООС / Facebook

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий ВСУ. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток… В результате, один украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", – говорится в утренней сводке.

Сообщается, что вблизи Песок противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Также сепаратисты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с Широкино.

Неподалеку Водяного противник вел прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета зафиксирован обстрел позиции ООС вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки враг осуществил прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

В штабе также отметили, что с начала текущих суток обстановка в районе проведения ООС контролируемая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 4 марта на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов, потерь не было.

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