Автобус с украинскими номерами опрокинулся в ров. В результате по меньшей мере шесть украинцев погибли, еще 15 - были госпитализированы.

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше rmf24.pl

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. В результате шесть граждан Украины погибли, еще 15 - были госпитализированы. Об этом утром в субботу, 6 марта, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По его словам, авария произошла вблизи города Кашицу.

"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.

Польское издание RMF24 сообщает, что автобус с украинскими номерами перевернулся в ров. Всего в автобусе находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Cмотрите фотогалерею: Шесть украинцев погибли в ДТП в Польше

Напомним, на прошлой неделе в ДТП в Польше погибли двое украинцев. Автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал с дороги и врезался в дерево.

А накануне сообщалось, что украинец пытался попасть в Польшу со справкой о положительном COVID-тесте. В результате автобус с десятками людей завернули назад в Украину.

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