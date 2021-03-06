Донетчина осталась без тепла: "Нафтогаз" прекратил поставки газа

Решение связано с недопущением нанесения Украине убытков.

С субботы, 6 марта, Донетчина осталась без тепла и горячей воды. Это произошло из-за того, что “Нафтогаз“ прекратил поставки газа “Донецктеплокомуненерго“ из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба “Донецкоблгаза“.

Читай также: США и ЕС будут координировать шаги по Украине и РФ

Так, в сообщении указывается, что “Донецктеплокомуненерго“ является поставщиком тепловой энергии в Донецкой области. Из-за больших долгов перед “Нафтогазом“ местный облгаз обязан перекрыть газоснабжение объектов коммунального предприятия.

В “Донецкоблгазе“ рассказали, что всегда готовы защищать интересы жителей Донецкой области“. Перекрыть поставки газа вынуждают действия “Донецктеплокомуненерго“.

“…заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежедневных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц“, – объяснила пресс-служба.

Читай также: Шмыгаль рассказал, изменится ли цена на электроэнергию с 1 апреля

Согласно опубликованным документам, сумма задолженности коммунального предприятия составляет более 1,5 млрд грн. Компании необходимо заплатить за газ более 300 млн грн, чтобы выполнить установленные требования.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о газовых счетчиках. Известно, что изменилось.