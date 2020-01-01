Основные новости за прошедшие сутки.

Главное 5 марта: Санкции против Коломойского и Украина в НАТО УНИАН

США ввела санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, а Андрей Ермак рассказал, что вступление Украины в НАТО должно быть максимально ускорено. Мы собрали важные события минувших суток.

Коломойский с семьей попали в список санкций США

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Американский госсекретарь обвиняет бизнесмена в коррупции и попытках подорвать Украину. Ограничения вводятся за деятельность в 2014-2015 годах, когда Коломойский занимал пост главы Днепропетровской области.

В Офисе президента выразили благодарность США за санкции. А в “Слуге народа“ сообщили, что дела против Коломойского и других олигархов в Украине будут расследоваться независимо от решений американской стороны.

Украина должна требовать вступления в НАТО

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Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что процесс вступления должен быть ускорен. Страна должна не просто постоянно говорить об этом, а требовать ассоциации. Это возможно, так как Украина выполняет требования из дорожной карты.

США договорилась с Евросоюзом координировать решения по Украине

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Американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, которая занимает пост главы Европейской комиссии. Стороны договорились координировать действия, которые касаются Украины и России. Информацию подтвердили в Белом доме.

В тюрьмах “ЛДНР“ стало больше граждан Украины

По состоянию на 4 марта 2021 года на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областях 268 человек находятся в тюрьмах. Люди были лишены свободы незаконно. Информацию об этом передает пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев поддержали введение нового локдауна.