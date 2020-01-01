Донетчина осталась без тепла из-за долгов

Нафтогаз прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. Целый регион остался без тепла.

НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. В результате регион уже с субботы, 6 марта, остается без тепла, сообщила пресс-служба Донецкоблгаза.

"Донецктеплокоммунэнерго, как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО НАК Нафтогаз Украины. Поэтому по законодательству ПАО Донецкоблгаз с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП Донецктеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.

В Донецкоблгазе также отметили, что действия Донецктеплокоммунэнерго и Нафтогаза заставляют их действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн. грн на месяц.

Напомним, в феврале Нафтогаз резко повысил цены на газ для тепловиков. При этом в Нафтогазе отметили, что подписанный перед этим меморандум о снижении тарифов на тепло и горячую воду предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября платежа на разницу между рыночной и фактической ценой газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet