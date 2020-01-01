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В Украине зафиксировали более 9 тыс новых COVID-случаев

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В 9 регионах заболели более 500 человек.
В Украине зафиксировали более 9 тыс новых COVID-случаев
В Украине зафиксировали более 9 тыс новых COVID-случаев
depositphotos.com

В Украине за сутки зафиксировали 9 144 новых COVID-случаев. Больше всего пациентов выявили в Житомирской области. Подробности передает глава Минздрава Максим Степанов.

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По данным министра, в 9 регионах коронавирусом заболели более 500 человек. Так, после Житомирской области (749 пациентов) идет Винницкая область (714), Киев (682), Ивано-Франковская (676) и Закарпатская (665) области. Стоит отметить, что в Киевской области было зарегистрировано 595 новых случаев коронавируса, а во Львовской, Харьковской и Черниговской 531, 522 и 522 пациента соответственно.

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Среди заболевших было 299 медицинских работников и 563 ребенка. Госпитализировали за прошедшие сутки 3 309 граждан, а выздороветь удалось 3 351 больному. Стоит отметить, что врачи также подтвердили 156 смертей.

За день было проведено 81 333 COVID-теста. Методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, а количество экспресс-тестов на антиген составило 26 734.

Ранее сообщалось, что на КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19.

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Теги: коронавирус, COVID-19, Украина, Минздрав, пациенты
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