В Украине уже более 15 тысяч вакцинированных
В Украине за все время вакцинации прививки от COVID-19 получили уже 15 758 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.
"С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу - 15 758 человек", - говорится в сообщении.
При этом за минувшие сутки привили 3 277 получили человек.
"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки)", - сказано в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 220 прививок;
- Волынская область - 70 прививок;
- Днепропетровская область - 310 прививок;
- Донецкая область - 360 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская область - 40 прививок;
- Запорожская область - 80 прививок;
- Ивано-Франковская область - 135 прививок;
- Киевская область - 140 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 163 прививки;
- Львовская область - 130 прививок;
- город Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 40 прививок;
- Одесская область - 240 прививок;
- Полтавская область - 80 прививок;
- Ровенская область - 150 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 260 прививок;
- Харьковская область - 80 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черновицкая область - 110 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок;
- Черкасская область - 259 прививок.
Напомним, Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины за задержку поставок.
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