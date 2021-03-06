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В Украине уже более 15 тысяч вакцинированных

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Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.
На Донбассе массово прививают военных
На Донбассе массово прививают военных
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

В Украине за все время вакцинации прививки от COVID-19 получили уже 15 758 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу - 15 758 человек", - говорится в сообщении.

При этом за минувшие сутки привили 3 277 получили человек.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки)", - сказано в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 220 прививок;
  • Волынская область - 70 прививок;
  • Днепропетровская область - 310 прививок;
  • Донецкая область - 360 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Закарпатская область - 40 прививок;
  • Запорожская область - 80 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 135 прививок;
  • Киевская область - 140 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 163 прививки;
  • Львовская область - 130 прививок;
  • город Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 40 прививок;
  • Одесская область - 240 прививок;
  • Полтавская область - 80 прививок;
  • Ровенская область - 150 прививок;
  • Сумская область - 60 прививок;
  • Тернопольская область - 260 прививок;
  • Харьковская область - 80 прививок;
  • Херсонская область - 90 прививок;
  • Хмельницкая область - 50 прививок;
  • Черновицкая область - 110 прививок;
  • Черниговская область - 30 прививок;
  • Черкасская область - 259 прививок.

Напомним, Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины за задержку поставок.

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    06.03.2021, 11:25
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вообще ниочем.
Если бы тысяч 30-50 в день вакцинировали ... а так вакцинации фактически нет сейчас
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