В Украине уже более 15 тысяч вакцинированных

Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.

В Украине за все время вакцинации прививки от COVID-19 получили уже 15 758 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу - 15 758 человек", - говорится в сообщении.

При этом за минувшие сутки привили 3 277 получили человек.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки)", - сказано в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 220 прививок;

Волынская область - 70 прививок;

Днепропетровская область - 310 прививок;

Донецкая область - 360 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская область - 40 прививок;

Запорожская область - 80 прививок;

Ивано-Франковская область - 135 прививок;

Киевская область - 140 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 163 прививки;

Львовская область - 130 прививок;

город Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 40 прививок;

Одесская область - 240 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Ровенская область - 150 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 260 прививок;

Харьковская область - 80 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 50 прививок;

Черновицкая область - 110 прививок;

Черниговская область - 30 прививок;

Черкасская область - 259 прививок.

Напомним, Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины за задержку поставок.

Комаровский высказался о вакцине Covishield

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet