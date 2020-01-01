100 тысяч в день: в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине

Украина должна успеть провакцинировать граждан к тому моменту, как распространятся штаммы вируса, нечувствительные к вакцине, заявил ученый.

Украине необходимо до конца года провакцинировать от COVID 30 млн граждан до конца года, то есть по 100 тысяч ежедневно. Об этом заявил академик Национальной академии наук (НАН), председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, если до конца года не будет провакцинировано 30 млн человек, будет "очень плохо".

"Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комиссаренко.

Он подчеркнул, что вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.

"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь", - отметил академик.

Он также подчеркнул, что чтобы достичь показателя в 30 млн к концу года, каждый день нужно иммунизировать 100 тысяч человек.

Напомним, с начала вакцинации в Украине получили прививку лишь 15 758 человек. За минувшие сутки были вакцинированы 3 277 человек.

Напомним, Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины за задержку поставок.

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