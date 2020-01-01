Стороны должны работать вместе для защиты демократии, считает Юлия Свириденко.

В ОП высказались о возможности участия США в переговорах по Донбассу Юлия Свириденко / Facebook

В Офисе президента (ОП) высказались о возможности участия США в переговорах по временно оккупированному Донбассу. Это могло бы сделать данный процесс эффективнее. Об этом сообщила замглавы ОП Юлия Свириденко.

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По ее словам, Украина, США и Евросоюз должны вместе координировать свои действия. Кроме того, в ОП считают, что США необходимо привлечь к “минскому“ и “нормандскому“ форматам.

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Свириденко считает, что стороны должно работать вместе, чтобы защитить свободу, демократию и противостоять авторитарному режиму.

“Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право“, – сказала замглавы ОП.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как США может помочь закончить войну на Донбассе.