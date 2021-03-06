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Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО

Комментариев: 5
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО
Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО
depositphotos.com

В Офисе президента просят США дать Украине четкий сигнал о членстве в НАТО.  Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко во время дискуссии с американскими и европейскими политиками, сообщает в субботу, 6 марта, пресс-служба ОП.

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Свириденко подчеркнула, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

“Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде“, - отметила Свириденко.

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Она также отметила, что в Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.

“Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право“, - сказала Свириденко.

Также сообщалось, что Свириденко призвала США ввести новые санкции против российского газопровода Северный поток-2.

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Теги: США, НАТО, НАТО-Украина, Украина-США, Офис президента
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Комментариев (5)
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Свидома-Погань    06.03.2021, 16:55
Оценка:  -19
Свидома-Погань
Сигналом будет звон от рельсы на майдане.
nelci    06.03.2021, 16:43
Оценка:  -18
nelci
Стоимость новой военной агрессии, а причина уже готова?
Avenger_    06.03.2021, 13:50
Оценка:  -19
Avenger_
У них и без нато только одно сплошное членство получается.
А в нато венгры не пустят ,пока пещерно-средневековые мовные законы не отменят.
Духовный_скреп    06.03.2021, 13:11
Оценка:  +15
Духовный_скреп
Пока в Украине воруют все кому ни лень,членство может быть только в заднем проходе.Вова,земля скоро прогреется,сажать шо нибудь будешь?
Брюква_и_Клюква    06.03.2021, 13:33
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Пока что он собрался сажать только каннабис
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