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Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО

Комментариев: 2
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
В ОП хотят получить от США сигнал о членстве Украины в НАТО
В ОП хотят получить от США сигнал о членстве Украины в НАТО
AP

В Офисе президента просят США дать Украине четкий сигнал о членстве в НАТО.  Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко во время дискуссии с американскими и европейскими политиками, сообщает в субботу, 6 марта, пресс-служба ОП.

Свириденко подчеркнула, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила Свириденко.

Она также отметила, что в Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

Также сообщалось, что Свириденко призвала США ввести новые санкции против российского газопровода Северный поток-2.

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что что сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

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Теги: США, НАТО, НАТО-Украина, Украина-США, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    06.03.2021, 13:11
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Пока в Украине воруют все кому ни лень,членство может быть только в заднем проходе.Вова,земля скоро прогреется,сажать шо нибудь будешь?
Брюква_и_Клюква    06.03.2021, 13:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Пока что он собрался сажать только каннабис
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