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Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду

Комментариев: 5
Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду
Дианова: Приход Оксаны Марченко принесет в украинскую политику духовность и правду
Оксана Марченко / Facebook

Оксана Марченко выступает в качестве фигуры, способной привнести в украинскую политику такие ценности как правда и духовность. Так журналист Анна Дианова прокомментировала выход фильма «Паломница» на Youtube-канале Оксаны Марченко, запланированный на 5 марта. Об этом сообщает “Информагентство Forum“.

«Оксана представила свой проект «Паломница» на пресс-конференции 1 марта. Это документальный фильм, рассказывающий о православных монастырях Украины. Каждый эпизод «Паломницы» раскрывает определенную тему – покаяние, милосердие, любовь, прощение – через призму историй людей, которым помогла выжить вера в Бога. 5 марта все желающие смогут посмотреть первую серию на YouTube-канале Оксаны Марченко», – анонсировала журналист.

Дианова подчеркнула, что известная телеведущая Оксана Марченко заявила о том, что пойдет в политику после того, как президент Зеленский подписал указ о санкциях в отношении нее.

«Также Оксана рассказала, что не планировала идти в политику, но незаконный указ Зеленского о санкциях повлиял на ее решение присоединиться к «Оппозиционной платформе – За жизнь»; о том, как она относится к нынешней власти, какой хочет видеть нашу Украину», – перечислила журналист.

«В свое время Украина полюбила Оксану Марченко за такие проекты на украинском телевидении, как «Україна має талант» и X-Factor. Все мы видели, как искренне и очень по-доброму Оксана болела за каждого участника, как старалась помочь и поддержать героев программы. А теперь Оксана сама стала тем самым Х-фактором, способным привнести духовность и правду в нашу политику. Тем более что это сегодня просто жизненно необходимо!» – подчеркнула автор.

Дианова подчеркнула, что Оксана Марченко ведет активную благотворительную деятельность.

«Фонд Оксаны Марченко уже долгие годы оказывает помощь тем, кто нуждается: помогает людям восстанавливать зрение, строит многодетным семьям дома, способствует возведению храмов… Самое ценное, на мой взгляд, это когда человек ИСПЫТЫВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ помогать людям», – отметила журналист.

Дианова также рассказала об успешном телепроекте Оксаны Марченко «Время строить».

«Всего одна история, которая характеризует нашу героиню. В многодетной семье Беланин, проживающей в поселке Синевирская Поляна на Закарпатье, умерла беременная мама, а папа еще раньше бросил семью. Старенькая бабушка и дети жили в хижине и по 15 раз в день ходили по воду к реке, потому что у них не было элементарных удобств. Старшая девочка Оля с 16 лет начала работать, чтобы содержать семью. Тогда друзья и соседи обратились за помощью на проект Оксаны Марченко «Время строить». И в результате, благодаря помощи Оксаны Марченко, у семьи теперь есть большой дом со всеми удобствами, а у Оли своя сувенирная лавка. Таких счастливых историй на счету фонда Оксаны Марченко много», – сообщила журналист.

Вместе с тем Дианова уверена, что все претензии к Оксане Марченко как жене Виктора Медведчука беспочвенны, потому что не оппозиция, а власть во главе с Владимиром Зеленским несет ответственность за тяжелую ситуацию в Украине.

«Мы находимся на грани, когда, как видится мне, спасение еще возможно, но для этого, на мой взгляд, в политике должно быть больше таких людей как Оксана Марченко», – заключила журналист Анна Дианова.

 
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Теги: Оксана Марченко, политика, духовность, правда, журналист
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Комментариев (5)
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vicinq    06.03.2021, 13:30
Оценка:  +1
vicinq
Прикинувшись верующим человеком аферистам всех мастей легко обманывать людей, люди думают ну как же людына верующая не может не должна быть плохим человеком да плевать марченкам медведчукам предатели гниды для таких людей деньги и власть это все что их волнует ТВАРИ....
Брюква_и_Клюква    06.03.2021, 13:28
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Какую правду она принесет? "Комсомольскую" или просто "Правду"?
Духовный_скреп    06.03.2021, 13:21
Оценка:  +4
Духовный_скреп
О духовности,скрепах и прочей херне,поезжайте за поребрик рассказывать.Мокши любят щи лаптями сёрбать и рассуждать о вяличии.Ватный БМ продолжает пиарить врагов Украины.
Жеральд    06.03.2021, 13:19
Оценка:  +5
Жеральд
Ограбив украинцев,потом можно что угодно *рассказывать*.каждый сможет...Лучше пусть расскажет на детекторе лжи откуда у нее такие активы,вот это будет нормас,а мы послушаем
Krom14    06.03.2021, 13:13
Оценка:  +5
Krom14
пистуйте в Ростов и там вешайте лаптям!
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