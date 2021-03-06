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Зеленский и Дуда выразили соболезнования семьям погибших в Польше украинцев

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Главы двух государств отреагировали на жуткое ДТП в Польше, во время которого погибли шесть украинцев и 35 были травмированы.
Зеленский и Дуда прокомментировали ДТП с украинским автобусом в Польше
Зеленский и Дуда прокомментировали ДТП с украинским автобусом в Польше
архивное фото

Зеленский и Дуда выразили соболезнования семьям погибших в Польше украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в субботу, 6 марта, выразили соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице.

"Искренние соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал Зеленский в Twitter.

В свою очередь Дуда также отреагировал на смертельное ДТП.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал Дуда.

За соболезнования Анджея Дуду поблагодарил посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Спасибо, господин президент", - написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако, позже их число возросло до 35.

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Теги: Польша, ДТП, авария, соболезнования, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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