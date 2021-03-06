Зеленский и Дуда выразили соболезнования семьям погибших в Польше украинцев
Зеленский и Дуда выразили соболезнования семьям погибших в Польше украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в субботу, 6 марта, выразили соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице.
"Искренние соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал Зеленский в Twitter.
Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую і дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії. @AndrzejDuda— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
В свою очередь Дуда также отреагировал на смертельное ДТП.
"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал Дуда.
I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021
За соболезнования Анджея Дуду поблагодарил посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Спасибо, господин президент", - написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако, позже их число возросло до 35.
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