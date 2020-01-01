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На львовском рынке трактор задавил 84-летнюю пенсионерку

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Женщина скончалась в больнице.
На львовском рынке трактор задавил 84-летнюю пенсионерку
На львовском рынке трактор задавил 84-летнюю пенсионерку
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Во Львове на рынке трактор задавил 84-летнюю пенсионерку. Она получила множество травм и не пережила аварию. Подробности о ДТП передает “zaxid.net“, ссылаясь на департамент гражданской защиты ЛОГА.

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В сообщении указывается, что авария произошла около 14:30 в пятницу, 5 марта, на львовском оптовом рынке “Шувар“. 55-летний водитель трактора во время движения совершил наезд на 84-летнюю женщину.

В результате аварии пенсионерка получила множество тяжелых травм, а именно закрытый перелом костей таза, рваные раны левой голени, а также закрытый перелом верхней трети левого бедра со смещением.

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После ДТП пострадавшую госпитализировали. Однако врачам не удалось ее спасти, пожилая женщина скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в ДТП с полицейским авто под Одессой погиб один человек.

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Теги: авария, ДТП, трактор, пенсионерка, смерть, травмы, Львов
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