ДТП с украинцами в Польше: названа причина

Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Причиной масштабного ДТП в Польше, в котором погибли шесть украинцев вероятно стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на данные местной полиции.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

Сообщается также, что в настоящее время совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако, позже их число возросло до 35.

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