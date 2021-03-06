Погода испортится: В Украине объявлено штормовое предупреждение

Местами порывы ветра будут достигать 30 м/с.

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Погода сильно испортится в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщили в Укргидрометцентре и ГСЧС, а в КГГА рассказали, как стоит себя вести в непогоду.

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Так, сильный ветер будет наблюдаться с ночи 7 марта на территории Ровенской и Волынской областях. Днем он ожидается уже на всей территории Украины. Порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – до 25-30 м/с.

Что касается Киева, то там скорость ветра будет до 20 м/с.

Карта погодных условий Укргидрометцентр / Facebook

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В КГГА напомнили, что во время плохой погоды нужно закрыть все окна домов, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть. Оказавшись на улице, необходимо не подходить к деревьям, столбам и рекламным щитам. Рекомендуется укрыться в здании.

Особенно опасными в период сильно ветра являются тополя. В КГГА рекомендуют не становиться рядом с ними и не парковать рядом авто.

Напомним, что ранее стало известно, какой будет погода на выходных.