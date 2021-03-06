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На Прикарпатье нашли вандалов, обезглавивших памятник Шевченко

Комментариев: 1
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Инцидент произошел в селе Подпечеры
Инцидент произошел в селе Подпечеры
Руслан Марцинкив / Facebook

В Ивано-Франковской области полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко. Открыто уголовное производство, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 марта.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюста Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия квалифицируют по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины).

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.

Накануне стало известно, что в селе Подпечеры обезглавили памятник Тарасу Шевченко. После этого городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранительным органам с требованиями найти преступников.

 

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Теги: памятник, вандализм, Прикарпатье, Тарас Шевченко, полиция, хулиганство
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Комментариев (1)
wert-71    06.03.2021, 17:58
Оценка:  +1
wert-71
можуть і посадити, якщо захочуть
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