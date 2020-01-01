ДТП в Польше: девять украинцев покинули больницу

В аварии погибли пять граждан Украины и еще 39 были госпитализированы, уточнили польские власти.

Более 40 человек спасатели извлекли из автобуса с применением спецоборудования RMF24

В Польше выписали из больницы часть пострадавших украинцев при аварии автобуса в Подкарпатском воеводстве. Из медучреждения уже выписаны девять человек, сообщает Укринформ в субботу, 6 марта.

"Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, мы нашли места в больницах на территории воеводства, где пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Часть из них уже выписана из больниц, я знаю о девяти выписанных людях", – рассказала на пресс-конференции воевода Подкарпатского воеводства Эва Ленярт.

Она добавила, что украинцев перевезли в общежитии школы в Ярославе, где находились другие 18 человек, не получившие серьезных трафм в результате аварии.

Заместитель начальника государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дрыняк отметил, что спасательная операция была очень сложной. После ДТП самостоятельно автобус смогли покинуть только четыре человека. В то же время более 40 человек спасатели извлекли из автобуса с применением специального оборудования, поскольку автобус нужно было разрезать, освобождать пострадавших и передавать их медикам.

Как отметил Дрыняк, к операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника, дроны.

Заместитель начальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы, это будет предметом следствия. У обоих водителей автобуса взята кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ.

Также в Польше уточнили число жертв ДТП с участием автобуса. По данным RMF24, в аварии погибли пять украинцев и еше 39 были госпитализированы.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших – документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", – сообщает издание со ссылкой на районного прокурора Пшемысля Беату Сарзецкую.

Ранее была названа предварительная причина ДТП с украинским автобусом в Польше. В МИД заявили, что водитель не справился с управление и слетел в кювет. В автобусе находились 57 украинцев.

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