В Сумах полиция искала наркотики в кафе, а нашла оружие

От граждан поступила информация о том, что на электронном табло одного из заведений города транслируется реклама о продаже наркотических веществ.

В Сумах полицейские провели обыск в одном из развлекательных заведений на предмет наличия наркотических веществ. В итоге было изъято холодное и огнестрельное оружие, сообщает региональное ууправление Нацполиции в субботу, 6 марта.

Указано, что от граждан поступила информация о том, что на электронном табло одного из заведений города транслируется реклама о продаже наркотических веществ.

Было открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с наркотическими веществами (ст.307 УК Украины), после чего правоохранители с представителями одной из общественных организаций города провели обыск в этом заведении.

Все граждане, которые были в помещении во время обыска, проверялись на причастность к незаконному обороту наркотиков. Выяснилось, что некоторые из них уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Кроме того, в помещении обнаружены предметы, внешне похожие на холодное и огнестрельное оружие. Найденное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

Все участники события доставлены в Сумское районное управление полиции для проверки их причастности к совершению преступлений на территории области.

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Ранее во Львове задержали банду наркоторговцев. В результате обысков полицейские изъяли около 200 наркосодержащих таблеток, более двух килограммов каннабиса, таблетки ЛСД и амфетамин.

Также сообщалось, что в Черновицкой области полицейские задержали группу наркоторговцев, в состав которой входили несовершеннолетние.

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