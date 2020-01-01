Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций
Новые главы районных государственных администраций получили должности в 10 областях Украины.
Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении 13 новых руководителей районных государственных администраций (РГА) в 10 областях. Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства в субботу, 6 марта.
В частности, президент назначил:
- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
- Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;
- Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;
- Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;
- Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;
- Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;
- Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;
- Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;
- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;
- Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;
- Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;
- Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.
Напомним, 1 марта Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской ОГА. Последние несколько месяцев он был временным исполняющим обязанности на этой должности.
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