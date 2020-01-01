Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций

Новые главы районных государственных администраций получили должности в 10 областях Украины.

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении 13 новых руководителей районных государственных администраций (РГА) в 10 областях. Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства в субботу, 6 марта.

В частности, президент назначил:

Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;

Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;

Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;

Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;

Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;

Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;

Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;

Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;

Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;

Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;

Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;

Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;

Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.

Напомним, 1 марта Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской ОГА. Последние несколько месяцев он был временным исполняющим обязанности на этой должности.

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