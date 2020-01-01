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Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций

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Новые главы районных государственных администраций получили должности в 10 областях Украины.
Владимир Зеленский подписал 13 кадровых распоряжений
Владимир Зеленский подписал 13 кадровых распоряжений
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении 13 новых руководителей районных государственных администраций (РГА) в 10 областях. Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства в субботу, 6 марта.

В частности, президент назначил:

  • Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
  • Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
  • Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;
  • Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;
  • Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;
  • Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;
  • Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;
  • Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;
  • Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;
  • Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;
  • Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;
  • Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;
  • Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.

Напомним, 1 марта Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской ОГА. Последние несколько месяцев он был временным исполняющим обязанности на этой должности.

Назначен новый глава Николаевской областной прокуратуры

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Теги: президент, чиновник, чиновники, назначение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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