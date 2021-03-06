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В Ялте на два дня круглосуточно включат воду

Комментариев: 5
Жителей Ялты и еще некоторых городов Крыма решили порадовать подачей воды по случаю 8 марта.
В Ялте ограничена подача воды из-за пересохших водохранилищ
В Ялте ограничена подача воды из-за пересохших водохранилищ
Корреспондент.net

В аннексированном Крыму вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в курортной Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook в субботу, 6 марта.

"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", – написала она в соцсети.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.

Как известно, еще с ноября в Ялте ограничена подача воды из-за пересохших водохранилищ. В лучшем случае водоснабжение работает 10 часов в сутки.

В Крыму заявили о пополнении запасов в водохранилищах

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Теги: Крым, вода, Ялта, водоснабжение, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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BOOTSMANN    06.03.2021, 21:07
Оценка:  0
BOOTSMANN
Ого, прогресс! Если процесс вставания будет продолжаться столь динамично, то Немытая даже решится на смену названия...
Брюква_и_Клюква    06.03.2021, 20:36
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Мокши могут помыться раз в году - перед 8 марта. Как трогательно!
Колишній-східняк    06.03.2021, 20:40
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Помниттся, как Жирик когда-то заявлял, что жители Украины еще будут толпиться на границе, умоляя дать им по ведру горячей воды помыться. Только тогда - заявил он - уже никакой независимости и никакой отдельной страны. Это не дословно, конечно, но как-то так....
Брюква_и_Клюква    06.03.2021, 20:47
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Наоборот вышло. Нынче мокши рады редкому случаю прополоскать свои грязные гениталии
Колишній-східняк    06.03.2021, 20:36
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Поможет от плоскостопия.
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