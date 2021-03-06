В Ялте на два дня круглосуточно включат воду

Жителей Ялты и еще некоторых городов Крыма решили порадовать подачей воды по случаю 8 марта.

В аннексированном Крыму вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в курортной Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook в субботу, 6 марта.

"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", – написала она в соцсети.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.

Как известно, еще с ноября в Ялте ограничена подача воды из-за пересохших водохранилищ. В лучшем случае водоснабжение работает 10 часов в сутки.

В Крыму заявили о пополнении запасов в водохранилищах

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