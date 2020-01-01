Укрзализныця выполнит пять спецрейсов из красной зоны

В ближайшее время будет открыта продажа продажа билетов на поезда из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Пять поездов Укрзализныци вывезут более 300 тысяч человек из красной зоны

Укрзализныця выполнит пять специальных рейса 8 и 9 марта для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон. Об этом сообщается на сайте компании в субботу, 6 марта.

Указано, что в ближайшее время будет открыта продажа продажа билетов по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Минздравом и Мининфраструктуры.

Укрзализныця выполнит следующие рейсы:

№043/044 Ивано-Франковск-Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 8:48.

с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 8:48. №007/008 Черновцы-Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 9:07.

с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 9:07. №149/150 Ворохта-Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38. 135/136 Черновцы-Одесса с выездом из Черновцов 9 марта в 15:35 и прибытием в Одессу 10 марта в 10:01;

с выездом из Черновцов 9 марта в 15:35 и прибытием в Одессу 10 марта в 10:01; 117/118 Черновцы-Киев с выездом из Черновцов 9 марта в 19:46 и прибытием в Киев 10 марта в 08:08.

Напомним, с 26 февраля из-за карантина Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно.

А на этой неделе стало известно, что Укрзализныця с 7 по 12 марта приостанавливает продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Ограничения связаны из-за попадания регионов в "красные" карантинные зоны.