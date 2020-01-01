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ДТП в Польше: на родину отправились 24 украинца

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Среди эвакуированных граждан есть пострадавшие с переломами, но они транспортабельны, заверил консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
В автобусе сообщением Познань-Херсон ехали 57 человек
В автобусе сообщением Познань-Херсон ехали 57 человек
RMF24

В Украину отправилась группа из 24 человек, которые пострадали в ДТП с участием автобуса в Польше. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter в субботу, 6 марта.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев, отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", – написал Николенко.

В свою очередь консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала Украина 24 рассказал, что полиция выдала украинцам документы и их вещи.

"Их идентифицировали и разрешили выехать в Украину. Все остальные находятся в больницах, проходят обследования и по мере возможности тех, кому разрешат, будем отправлять в Украину. Перевозчик дал свой автобус, и он довезет их туда, куда скажут. В автобусе люди, у которых есть сломанные ноги, руки, разбиты лица и головы, но они транспортабельны", – сказал Павлюк.

Напомним, сегодня в Подкарпатском воеводстве рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. В нем ехали 57 украинцев. По последним данным, погибли пять человек и еще 39 пострадали.

Ранее была названа предварительная причина ДТП с украинским автобусом в Польше. В МИД заявили, что водитель не справился с управление и слетел в кювет.

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Теги: Украина, Польша, ДТП, МИД Украины, авария, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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