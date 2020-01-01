Злоумышленник потребовал отставки одного из действующих сотрудников полиции. Его поймали на остановке общественного транспорта.

В Сумах правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 марта.

Указано, что мужчина позвонил на специальную линию 102 и заявил, что у него есть граната, которой планирует взорвать отделение полиции №4.

"Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом использовал ненормативную лексику и находился в крайне агрессивном состоянии", – говорится в сообщении.

Копы начали розыскные действия с целью установления местонахождение злоумышленника, личные данные которого предварительно были установлены.

Выяснилось, что 41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок общественного транспорта в городе. Его задержали для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции

Ранее в Харькове задержали "минера"-рецидивиста. Мужчина 16 раз делал ложные заявления в полицию о якобы "минированиях" зданий госучреждений.

А в Одессе правоохранители задержали мужчину, причастного к почти 30 "минированиям" государственных учреждений и коммерческих структур.

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