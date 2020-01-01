Завершился дебютный онлайн-фестиваль, посвященный украинскому борщу, с участием 25-ти регионов Украины.

В столице завершился первый Фестиваль борща Министерство культури и информационной политики

Киевский Фестиваль борща внесен в Книгу рекордов Украины в номинации Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Министерства культури и информационной политики.

"Представители Книги рекордов Украины, присутствующие на мероприятии, зафиксировали рекорд в категории Культура и массовые мероприятия", - указано в сообщении.

Отмечается, что это был дебютный онлайн-фестиваль, посвященный украинскому блюду борщ с участием 25-ти регионов Украины с одновременной онлайн-презентацией конференции Культура и традиции приготовления украинского борща.

По словам кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, упомянутое мероприятие - "только начало глобального проекта по популяризации этого выдающегося украинского национального блюда".

Напомним, в пятницу в Киеве прошел Фестиваль борща, после которого организаторы намерены подать заявку на включение этого блюда в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

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