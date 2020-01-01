УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье

Выехать или въехать в регион по приобретенным билетам можно до 8 марта включительно, предупредила пресс-служба компании.

В связи с усилением карантинных ограничений в Закарпатской области Укрзализныця с понедельника ограничивает высадку и посадку пассажиров, а также продажу билетов на поезда в регион. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - информировали в УЗ.

При этом в пресс-службе уточнили, что до указанной даты (включительно) добраться в область или выехать с нее по приобретенным билетам можно беспрепятственно.

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина", - добавили в компании.

Напомним, накануне Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приянла решение внести Закарпатскую область в "красную" зону карантина с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года.

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