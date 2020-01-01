Поставки газа в Донецкой области возобновились

Тепло постепенно возвращается в 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, четыре больницы и 106 других объектов региона.

Котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах Донецкой области запущены. Об этом вечером в субботу, 6 марта, заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Восстанавливаем поставки газа на котельных Донецктеплокоммунэнерго. <...> По состоянию на 23:30 возобновлена работа 48 котельных. <...> И этот процесс продолжается", - сообщил руководитель ОГА.

По его словам, начать возвращать тепло в 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, четыре больницы и 106 других объектов удалось благодаря оперативной реакции премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Также Кириленко отметил, что в ситуацию вмешались правоохранители, которые после множественных жалоб жителей области провели следственные действия и в результате работники КП Донецктеплокоммунэнерго демонтировали установленные пломбы.

Как сообщалось, накануне НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за задолженности в 1,5 миллиарда гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet