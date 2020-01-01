Украина вошла в десятку стран мира по приросту коронавируса

В перечень вошли также Бразилия, США, Италия, Франция, Индия, Польша, Чехия, Турция и Россия.

Украина - десятая в мире и шестая в Европе по числу новых зараженных RFE/RL

За предыдущие сутки в мире зафиксировано свыше 404 тысяч новых случаев COVID-19, большинство - в Бразилии, США и Италии. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Так, по состоянию на ночь из субботы на воскресенье, 7 марта, у 405 509 жителей планеты подтвержден коронавирус. При этом 67 477 случаев выявлены в Бразилии, 58 228 - в США и 23 641 - в Италии.

Кроме того, в первую десятку вошли Франция (23 306 случаев), Индия (18 716), Польша (14 857), Чехия (13 074), Турция (11 770), Россия (11 022) и Украина (9144).

В то же время среди европейских стран Украина занимает шестое место по приросту COVID-19.

Отметим, в мире количество инфицированных коронавирусом превысило117 миллионов. Тем временем 92,7 миллиона случаев закончились выздоровлением и 2,6 миллиона - смертью зараженных.

Как сообщалось, из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 Закарпатская область отнесена к "красной" зоне карантина. Новые ограничения начнут действовать в регионе с 00 часов 00 минут 8 марта.

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