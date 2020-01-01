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Глава МОЗ "преобразился" в Далай-ламу

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Максим Степанов призвал сограждан последовать примеру Далай-ламы и сделать прививку вакциной Covishield.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о том, что Далай-лама вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield. Соответствующее сообщение глава МОЗ опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 6 марта.

Так, в посте Степанов показал картину, на которой он изображен в образе Далай-ламы, и обратился к противникам COVID-вакцинации.

"Коллаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался CoviShield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", - написал министр.

Как сообщалось, в Украине за первые десять дней вакцинации против коронавируса прививки препаратом Covishield индийского производства получили 15 758 человек.

При этом, по данным НАН, чтобы успеть привить украинцев к тому времени, как распространятся штаммы вируса, нечувствительные к вакцине, необходимо вакцинировать 100 тысяч человек ежедневно.

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Теги: вакцина, вакцинация, МОЗ, Далай-Лама, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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