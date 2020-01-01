Срок действия декларации между пациентом и семейным врачом продлен - НСЗУ
Срок действия продлен автоматически. Приходить лично в медучреждение для перезаключения декларации пациенту нет необходимости.
Национальная служба здоровья (НСЗУ) продлила срок действия деклараций между пациентом и врачом первичного звена, которые были заключены с апреля по июнь в 2018 году. Продление произошло автоматически, сообщает НСЗУ в Facebook.
"Это означает, что ни пациентам, ни поставщикам услуг первичной медицинской помощи не нужно совершать никаких действий", - говорится в сообщении.
В НСЗУ добавили, что пациентам не следует идти в медучреждение для перезаключения декларации.
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