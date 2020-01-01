Срок действия декларации между пациентом и семейным врачом продлен - НСЗУ

Срок действия продлен автоматически. Приходить лично в медучреждение для перезаключения декларации пациенту нет необходимости.

Речь идет о декларациях, заключенных в апреле-июне 2018 года

Национальная служба здоровья (НСЗУ) продлила срок действия деклараций между пациентом и врачом первичного звена, которые были заключены с апреля по июнь в 2018 году. Продление произошло автоматически, сообщает НСЗУ в Facebook.

"Это означает, что ни пациентам, ни поставщикам услуг первичной медицинской помощи не нужно совершать никаких действий", - говорится в сообщении.

В НСЗУ добавили, что пациентам не следует идти в медучреждение для перезаключения декларации.

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