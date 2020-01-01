Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Срок действия декларации между пациентом и семейным врачом продлен - НСЗУ

Комментариев: 0
Срок действия продлен автоматически. Приходить лично в медучреждение для перезаключения декларации пациенту нет необходимости.
Речь идет о декларациях, заключенных в апреле-июне 2018 года
Речь идет о декларациях, заключенных в апреле-июне 2018 года

Национальная служба здоровья (НСЗУ) продлила срок действия деклараций между пациентом и врачом первичного звена, которые были заключены с апреля по июнь в 2018 году. Продление произошло автоматически, сообщает НСЗУ в Facebook.

"Это означает, что ни пациентам, ни поставщикам услуг первичной медицинской помощи не нужно совершать никаких действий", - говорится в сообщении.

В НСЗУ добавили, что пациентам не следует идти в медучреждение для перезаключения декларации.

НСЗУ: На вакцинацию предусмотрено 1,4 млрд гривен

Ранее НСЗУ сообщала, на лечение украинцев от COVID-19 в 2021 году заложено 10 млрд грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, пациент, врач, декларация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь