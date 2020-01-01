На Донбассе за сутки 10 обстрелов

Позиции ВСУ обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов нет.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку от населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны сепаратистов Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне в районе ООС было зафиксировано восемь обстрелов.

Ранее, 5 марта, сообщалось о том, что в зоне ООС был ранен украинский военнослужащий.

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