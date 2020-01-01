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В Украине свыше семи тысяч COVID-случаев за сутки

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За прошедшие 24 часа зафиксировано 103 летальных исхода. Выздоровели 2 147 человек. С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились более 1,4 млн человек.
Вирус унес жизни 27 022 украинцев
Вирус унес жизни 27 022 украинцев

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 7 167 человек. В частности, вирус выявлен у 466 детей и 172 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Он добавил, что за последние 24 часа было госпитализировано 3 956 пациентов. От болезни скончалось 103 человека, недуг победили 2 147 человек.

За сутки было протестировано 46 304 человек (в том числе методом ПЦР – 24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509).

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 1 401 228 человек; выздоровели 1 196 520 человек. Зафиксировано 27 022 летальных исходов. Было проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 432 случая;
  • Винницкая область - 587 случаев;
  • Волынская область - 129 случаев;
  • Днепропетровская область - 362 случая;
  • Донецкая область - 217 случаев;
  • Житомирская область - 747 случаев;
  • Закарпатская область - 503 случая;
  • Запорожская область - 82 случая;
  • Ивано-Франковская область - 543 случая;
  • Киевская область - 366 случаев;
  • Кировоградская область - 46 случаев;
  • Луганская область - 18 случаев;
  • Львовская область - 601 случай;
  • Николаевская область - 184 случая;
  • Одесская область - 356 случаев;
  • Полтавская область - 120 случаев;
  • Ровенская область - 89 случаев;
  • Сумская область - 127 случаев;
  • Тернопольская область - 256 случаев;
  • Харьковская область - 362 случая;
  • Херсонская область - 35 случаев;
  • Хмельницкая область - 361 случай;
  • Черкасская область - 94 случая;
  • Черновицкая область - 441 случай;
  • Черниговская область - 109 случаев.
 
Напомним, на Закарпатье объявили красную зону карантина. Ограничения вступят в силу 8 марта.

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Теги: Украина, Минздрав, Вирус, инфекция, министр, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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