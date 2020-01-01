В Турции приступили к сборке беспилотников Bayraktar TB2 для Украины

На авиастроительном предприятии в Стамбуле приступили к сборке партии боевых комплексов Bayraktar TB2.

В Турции уже собирают партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины. Сборка проходит на авиастроительном предприятии Baykar Defense в Стамбуле. Об этом сообщил народный депутат Игорь Копытинв Facebook.

"Сегодня вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапою проинспектировали ход производства БПЛА TB2 на Baykar Defense в Стамбуле", - написал в соцсети нардеп.

Он подчеркнул, что турецкая сторона придерживается своих обязательств перед ВСУ.

"Эта уникальная возможность усилит обороноспособность нашего государства, а также, что не менее важно, - расширит присутствие ОПК двух стран на внешних рынках", - добавил Копытин.

О том, что Украина купит у Турции 12 боевых комплексов Bayraktar TB2, стало известно в октябре 2020 года. Каждый из комплексов имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.

Ранее в Украине испытали беспилотник Bayraktar TB2. Он совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями. БПЛА пролетел 232 километра.



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