Главное 6 марта: ДТП с украинцами в Польше и отношение к вакцинации

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID – опрос

Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. По данным нового опроса КМИС, получить прививку от коронавируса, если будет такая возможность, хотят только 24,1% украинцев. При этом 60,2% жителей Украины заявили, что вакцинироваться не будут.



Лукашенко возглавил рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Согласно новому опросу КМИС, Александру Лукашенко доверяют 30,3% украинцев, а недоверие выразили 56,8% респондентов. Высокий уровень доверия люди выразили также президенту США Джо Байдену. Ему доверяют 29,4% граждан, не доверяют – 25,5%. Российскому президенту Владимиру Путину доверие выразили 10,8% украинцев.



ДТП с украинцами в Польше: названа причина

Причиной масштабного ДТП в Польше, в котором погибли шесть украинцев, вероятно, стало то, что водитель не справился с управлением. Транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Нескольких украинцев с травмами разной степени тяжести госпитализировали.



На Прикарпатье нашли вандалов, обезглавивших памятник Шевченко

В Ивано-Франковской области полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко. Это двое 18-летних местных жителей. Их действия квалифицируют по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

В Сумах в кафе рекламировали наркотики

В Сумах в одном из кафе рекламировали наркотики. Полиция провела обыски и нашла в здании оружие. Сообщение о рекламе в кафе наркотиков было получено от неравнодушных граждан.