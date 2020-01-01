Главное 6 марта: ДТП с украинцами в Польше и отношение к вакцинации
Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID – опрос
Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. По данным нового опроса КМИС, получить прививку от коронавируса, если будет такая возможность, хотят только 24,1% украинцев. При этом 60,2% жителей Украины заявили, что вакцинироваться не будут.
Лукашенко возглавил рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам
Согласно новому опросу КМИС, Александру Лукашенко доверяют 30,3% украинцев, а недоверие выразили 56,8% респондентов. Высокий уровень доверия люди выразили также президенту США Джо Байдену. Ему доверяют 29,4% граждан, не доверяют – 25,5%. Российскому президенту Владимиру Путину доверие выразили 10,8% украинцев.
ДТП с украинцами в Польше: названа причина
Причиной масштабного ДТП в Польше, в котором погибли шесть украинцев, вероятно, стало то, что водитель не справился с управлением. Транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Нескольких украинцев с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
На Прикарпатье нашли вандалов, обезглавивших памятник Шевченко
В Ивано-Франковской области полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко. Это двое 18-летних местных жителей. Их действия квалифицируют по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины).
В Сумах в кафе рекламировали наркотики
В Сумах в одном из кафе рекламировали наркотики. Полиция провела обыски и нашла в здании оружие. Сообщение о рекламе в кафе наркотиков было получено от неравнодушных граждан.