Ситуация в зоне ООС: боевики активно обстреливают позиции ВСУ
За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил в Facebook пресс-центре ООС.
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Возле Водяного и Опытного боевики обстреливали позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия. В районе населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты открывали огнь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военнослужащие из-за действий боевиков были вынуждены открывать ответный огонь.
С начала текущих суток, 7 марта, и по состоянию на 07:00 нарушений режима прекращения огня в районе ООС на Донбассе не зафиксировано.
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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в своем в интервью заявил, что обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе – это реакция России на активизацию действий Украины по защите своих интересов.