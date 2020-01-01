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ДТП в Польше: известно состояние пострадавших

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Все травмированные в аварии украинцы находятся в больницах Польши. Девять человек - в тяжелом состоянии.
Автобус рухнул в кювет
Автобус рухнул в кювет
PAP

В медицинских учреждениях Польши находятся 28 граждан Украины, пострадавших в ДТП в Польше. Состояние девяти пациентов врачи оценивают, как тяжелое, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - отмечается в сообщении.

Напомним, рейсовый автобус Познань - Херсон попал в ДТП неподалеку польского города Кашице. Автобус врезался в заграждение зоны обслуживания пассажиров и упал в кювет. Для спасательной операции было задействовано около сотни пожарных, полиции и медработников, а также два вертолета. В автобусе находилось 57 украинцев, включая двух водителей. Пять человек погибли, 35 травмировано.

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Теги: Украина, Польша, ДТП, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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