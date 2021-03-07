От COVID уже умерли более 27 тысяч украинцев

Продолжают болеть более 177 тысяч украинцев.

В Украине в субботу, 6 марта, выявили 7 167 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии 27 022 украинца умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Состояние здоровья 3 956 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в субботу подтвердили в Житомирской (+747), Львовской (+601), Винницкой (+587), Ивано-Франковской (+543) и Закарпатской (+503) областях.

Меньше всего – в Луганской (+18), Херсонской (+35) и Кировоградской (+56) областях. Среди заболевших есть 466 детей и 172 медика.

С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек (2 147 – за минувшие сутки), а 27 022 – умерли (103 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 177 686 человек.

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Ранее стало известно, что большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. По данным нового опроса КМИС, получить прививку от коронавируса, если будет такая возможность, хотят только 24,1% украинцев.