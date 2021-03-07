Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

От COVID уже умерли более 27 тысяч украинцев

Комментариев: 2
Продолжают болеть более 177 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине в субботу, 6 марта, выявили 7 167 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии 27 022 украинца умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Читай также: Шмыгаль назвал коммерческую цену на СOVID-вакцину

Состояние здоровья 3 956 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.    

Больше всего новых случаев заражений в субботу подтвердили в Житомирской (+747), Львовской (+601), Винницкой (+587), Ивано-Франковской (+543) и Закарпатской (+503) областях.

Меньше всего – в Луганской (+18), Херсонской (+35) и Кировоградской (+56) областях. Среди заболевших есть 466 детей и 172 медика.

С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек (2 147 – за минувшие сутки), а 27 022 – умерли (103 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 177 686 человек.

Читай также: На вакцинацию через портал “Дія“ записались уже 100 тысяч человек

Ранее стало известно, что большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. По данным нового опроса КМИС, получить прививку от коронавируса, если будет такая возможность, хотят только 24,1% украинцев.

Поделись:
Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, украинцы, Максим Степанов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
verbion    07.03.2021, 10:42
Оценка:  -21
verbion
Для нынешней нацистской власти пусть сдохнет ещё хоть миллион украинцев, главное продолжать вакцинацию левым индийским дерьмом и ни в коем случае не вакциной с России. А всем "друзьям" с запада на"рать на украинский биомусор
njkzy_c    07.03.2021, 10:49
Оценка:  -1
njkzy_c
Блохастый сказочник пиши ещё.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь