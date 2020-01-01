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Более 17 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине в субботу, 6 марта, привили от коронавируса 1 279 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 17 037 украинцев.

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Больше всего прививок в минувшую субботу сделали в Донецкой области (470). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1 940), а меньше всего - в Закарпатской области (314).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 6 марта:

Днепропетровская область - 50 прививок;
Донецкая область - 470 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 30 прививок;
Киевская область - 110 прививок;
Кировоградская область - 40 прививок;
Луганская область - 120 прививок;
Львовская область - 40 прививок;
Николаевская область - 9 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Ровенская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 140 прививок;
Херсонская область - 20 прививок;
Черниговская область - 30 прививок;
Черкасская область - 100 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли. Продолжали болеть 177 686 человек.

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Теги: Украина, вакцинация, коронавирус, COVID-19
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