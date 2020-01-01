Более 17 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

В Украине в субботу, 6 марта, привили от коронавируса 1 279 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 17 037 украинцев.

Читай также: Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID – опрос

Больше всего прививок в минувшую субботу сделали в Донецкой области (470). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1 940), а меньше всего - в Закарпатской области (314).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 6 марта:

Днепропетровская область - 50 прививок;

Донецкая область - 470 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Киевская область - 110 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 120 прививок;

Львовская область - 40 прививок;

Николаевская область - 9 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Ровенская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 140 прививок;

Херсонская область - 20 прививок;

Черниговская область - 30 прививок;

Черкасская область - 100 прививок.

Читай также: На вакцинацию через портал "Дія" записались уже 100 тысяч человек

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли. Продолжали болеть 177 686 человек.