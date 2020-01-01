"УЗ" приостанавливает сообщение с Закарпатьем: известна причина

Ограничения введут с 9 марта.

Со вторника, 9 марта, “Укрзализныця“ приостанавливает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области. Причина такого решения - регион попал в “красную“ зону карантина, проинформировала пресс-служба “УЗ“.

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Кроме того, временно приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

В сообщении “Укрзализныци“ отмечается, что такие ограничения будут действовать до конца в Закарпатской области усиленных карантинных мероприятий.

Нужно отметить, что до 8 марта 2021 года включительно пассажиры с билетами смогут без проблем выехать или добраться до Закарпатья поездами.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому существует вероятность введения нового жесткого карантина.

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Ранее стало известно, что в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли. Продолжали болеть 177 686 человек.