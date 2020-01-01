В ВСУ от коронавируса умер военнослужащий

Военнослужащий заболел в середине февраля. Он лечился в больнице, его состояние здоровья резко ухудшилось.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано новых 63 COVID-случая. Один военнослужащий скончался, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 7 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, болеет 1 269 человек... К сожалению, в ВСУ зарегистрирован 49-й летальный случай от осложнений вызванных COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР-тест был получен 16 февраля. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

На сегодня на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 344 человека. За последние 24 часа в больницы были госпитализированы 17 военнослужащих.

Всего с начала пандемии выздоровели 16 218 человек.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили одну дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 704 человека", - добавило командование Медсил ВСУ.

Напомним, в Украине провакцинировали более 17 тысяч человек. Две дозы прививки еще никто не получил.

Также сообщалось, что Украина вошла в десятку стран мира по приросту коронавируса вместе с Бразилией, США, Италией, Францией, Индией, Польшей, Чехией, Турцией и Россией.



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