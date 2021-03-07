Стало известно, сколько украинских полицейских погибло на службе

Сегодня Международный день памяти полицейских, погибших на службе.

За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погибли 1 671 сотрудник органов внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook проинформировала пресс-служба МВД Украины.

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По данным ведомства, с 2015 года погибли 44 украинских полицейских. Из них 5 - в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, 22 украинских полицейских умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали троих мужчин, один из которых ранил из пистолета их коллегу. Перестрелка произошла ночью на улице Героев Космоса. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Из него выбежали трое мужчин, один из них начал стрелять по полицейским.

Раненый полицейский со своим напарником открыли ответный огонь. Они сумели задержать всех троих злоумышленников.