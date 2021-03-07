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Стало известно, сколько украинских полицейских погибло на службе

Комментариев: 3
Сегодня Международный день памяти полицейских, погибших на службе.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/mvs.gov.ua/

За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погибли 1 671 сотрудник органов внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook проинформировала пресс-служба МВД Украины.

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По данным ведомства, с 2015 года погибли 44 украинских полицейских. Из них 5 - в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, 22 украинских полицейских умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали троих мужчин, один из которых ранил из пистолета их коллегу. Перестрелка произошла ночью на улице Героев Космоса. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Из него выбежали трое мужчин, один из них начал стрелять по полицейским.

Раненый полицейский со своим напарником открыли ответный огонь. Они сумели задержать всех троих злоумышленников.

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Теги: Украина, полицейские, МВД Украины, гибель
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Комментариев (3)
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Виктор    07.03.2021, 13:33
Оценка:  0
Виктор
Всего-то. Живучие...
GOOD_666    07.03.2021, 13:01
Оценка:  -19
GOOD_666
Когда будет извесно сколько полицаи убили людей ????
Когда будет извесно сколько полицаи сбили людей своими приусами ?????
Когда будет извесно сколько полицаи убили детей ???
СтальнаяКрыса    07.03.2021, 12:54
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Задерживали троих мужчин, которые оказывали сопротивление, ну и зачем? Таких надо сразу ликвидировать.
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