Стало известно, сколько украинских полицейских погибло на службе
За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погибли 1 671 сотрудник органов внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook проинформировала пресс-служба МВД Украины.
Читай также: В одесском магазине пьяный покупатель напал на полицейского
По данным ведомства, с 2015 года погибли 44 украинских полицейских. Из них 5 - в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, 22 украинских полицейских умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Читай также: Под Киевом пьяный дебошир напал на полицейского
Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали троих мужчин, один из которых ранил из пистолета их коллегу. Перестрелка произошла ночью на улице Героев Космоса. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Из него выбежали трое мужчин, один из них начал стрелять по полицейским.
Раненый полицейский со своим напарником открыли ответный огонь. Они сумели задержать всех троих злоумышленников.
Когда будет извесно сколько полицаи сбили людей своими приусами ?????
Когда будет извесно сколько полицаи убили детей ???