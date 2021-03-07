Стали известны новые подробности ДТП в Польше

За мгновение до аварии с автобусом происходило что-то странное и непонятно. Он начал резко тормозить. Его бросало из стороны в сторону.

Украинцы, которые были пассажирами в автобусе, выполнявшего рейс Познань-Херсон, рассказали, что за минуту до смертельного ДТП транспортное средство бросало слева направо, а потом оно перевернулось. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мы ехали, и автобус начало вправо-влево бросать. Я помню, как мы перевернулись на правый бок и просто нас несло по асфальту, а потом был удар – все. Возле меня сидели парень с девушкой. Девушка была здесь со мной в гостинице, а парень сломал позвоночник, ноги, очень страшно", - рассказал один из пассажиров Алексей Крит.

По его словам, с автобусом в момент аварии происходило что-то странное и непонятное.

"Автобус вел себя неправильно, то есть, были такие какие-то непонятные маневры водителя. Возникает мысль – возможно, водитель немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", – поделился мужчина.

Другой пассажир Владимир Слетинский рассказал, что после аварии украинцев заселили в "общежитие учебное". Пассажиры ждут полицию, а потом их автобусом отправят в Украину.

"Нас 15 человек, так как несколько человек лежат в больнице с тяжелыми травмами", – отметил Слетинский.

В сюжете отмечается, что до того, как автобус перевернулся, он начал резко тормозить.

"Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час", – говорится в сообщении.

Уже известно, что на момент ДТП оба водителя автобуса были трезвыми.

Между тем, издание Zaxid.net сообщает, что пассажиры не один раз жаловались на перевозчика. В частности, люди были недовольны плохим состоянием транспортных средств, несоблюдением карантинных норм и хамским отношением со стороны водителей.

На сайте Infobus перевозчик, а им является ЧП Тарас Стецик из Тернополя, имеет рейтинг 2,44 звезды из пяти возможных.

Напомним, рейсовый автобус Познань - Херсон попал в ДТП неподалеку польского города Кашице. Автобус врезался в заграждение зоны обслуживания пассажиров и упал в кювет. Для спасательной операции было задействовано около сотни пожарных, полиции и медработников, а также два вертолета. В автобусе находилось 57 украинцев, включая двух водителей. Пять человек погибли, 35 травмировано. Позже стало известно, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet