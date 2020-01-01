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Названы регионы Украины с повышенной нормой COVID-госпитализаций

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Показатель госпитализаций больных превышен в восьми областях.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
https://www.facebook.com/odazakarpattya/photos/?ref=page_internal

В Украине по состоянию на 7 марта 2021 года в восьми областях превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава. При этом в трех регионах этот показатель находится на минимальном уровне.

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Самая плохая эпидемиологическая ситуация сейчас в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Там показатель уровня госпитализации на 100 тысяч населения превышен сильнее всего.

Самая хорошая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях.

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Напомним, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин. В Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновецкой области введена “красная“ карантинная зона.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, больные, госпитализация
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