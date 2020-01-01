В Тернопольской области загорелся сахарный завод

Огонь возник в одном из резервуаров завода. Там находились остатки мазута. С огнем боролись восемь сотрудников ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет dsns.gov.ua

В Тернопольской области возник пожар в резервуаре на территории ООО Радеховский сахар. Огонь распространился на площадь около 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 марта в 7:28 в пгт Заводское Чертковского района на территории ООО Радеховский сахар в резервуаре (объемом 5 тыс. м куб.) с остатком мазута возник пожар на площади около 200 м кв", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в резервуаре в 8.41, а полностью ликвидировали в 9.16.

Жертв и пострадавших нет. С огнем боролись восемь спасателей.

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