Глава ГТС о достройке СП-2: Разработали сценарии

В случае достройки Северного потока-2, если российский газ пойдет в обход нашей страны, в ГТС подготовили несколько сценариев.

Генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что у Украины есть несколько сценариев на случай достройки российского газопровода Северный поток-2, который "заберет" на себя всю транспортировку газа из РФ в страны Европы. Интервью главы ГТС венгерскому изданию Вилаггаздашаг опубликовано на странице посольства Украины в Facebook.

"Конечно, мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый крупный внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае", - рассказал Макогон.

Он добавил, что будут оптимизированы транзитные мощности.

"Мы должны обеспечить экономически целесообразный тариф как для наших внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации", - объяснил глава ГТС.

Макогон подчеркнул, что если же произойдет полный отказ от транзита "голубого топлива" по территории Украины, то в этом случае "уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант".

В случае остановки транзита, считает гендиректор ГТС, Европа столкнется с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС.

Макогон подчеркнул, что украинская ГТС не только надежная по транзиту, но и конкурентоспособная: "Она предоставляет новые услуги и создает интересный продукт для рынка".

Так, в 2020 году через ГТС Украины было закачано в украинские газохранилища компаниями-нерезидентами около 10 млрд куб. м природного газа.

"Это доказывает, что европейские партнеры доверяют Украине, и нет смысла строить обходные трубопроводы для соединения систем Румынии, Словакии и Венгрии, так как в любом случае расходы за новое строительство в конечном счете заплатит потребитель", - сказал гендиректор.

Готовность Северного потока-2 оценивают в 98%

Тем временем, Украина призывает США усилить санкции против Северного проекта-2. Аналогичные требования выдвигают к Белому дому и внутри США. В частности, один из сенаторов блокирует назначение главы ЦРУ до введения санкций.

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