Житель Запорожья ради развлечения "заминировал" памятник

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В городе Днепрорудный Запорожской области правоохранители задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя, который сообщил о ложном минировании памятника. Об этом проинформировал Отдел коммуникации Нацполиции Запорожской области.

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6 марта в 23:45 часов в полицию позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что в Днепрорудном на перекрестке улиц Шахтерска и Энтузиастов возле памятника “Первой руды“ произойдет взрыв. На место происшествия немедленно направили наряды полиции, следственно-оперативную группу, взрывотехников, кинологов, а также все службы экстренной помощи.

В ходе осмотра места происшествия опасных веществ и устройств не обнаружили.

Вскоре правоохранители установили личность мужчины, который сообщил о ложном минировании. Это местный житель 1983 года рождения. Он пояснил, что позвонил в полицию ради развлечения.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Она предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее народные депутаты Верховной рады приняли законопроект, который предусматривает ужесточение уголовного наказания за сообщение о ложном минировании. В определенных случаях теперь телефонные “террористы“ могут сесть на 8 лет.