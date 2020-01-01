На Донбассе сепаратисты блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - ГПСУ

Работают только два контрольных пункта въезда-выезда. О причинах оккупационная власть не сообщает.

В Донецкой области оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через пять КПВВ. Причины недопуска людей и транспорта неизвестны, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ Станица Луганская и Новотроицкое. Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что блокируются КПВВ Счастье, Золотое, Гнутово, Майорское и Марьинка.

До этого в ТКГ заявили о введении сепаратистами пропусков для пересечения КПВВ. Обязательными условиями для выдачи пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверки личных средств связи.

Добавим, ранее на КПВВ Счастье был заблокирован гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн, который перевозился на 11 грузовиках. Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet