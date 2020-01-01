Шмыгаль рассказал о паспортах COVID-вакцинации
Запись на бесплатную COVID-прививку поможет украинцам получить паспорт вакцинации, если его введут в мире. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в воскресенье, 7 марта.
"Цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации", - написал Шмыгаль.
По его словам, на вакцинацию уже записались более 155 тысяч человек.
Премьер напомнил, что на вакцинацию можно записаться с помощью приложения Дія или обратившись на горячую линию Минздрава.
Ранее сообщалось, что Украина готова обсуждать с ЕС международные паспорта вакцинации. Денис Шмыгаль считает лучший вариант и наиболее надежный - это электронная верификация вакцинированного лица.
Также Шмыгаль заявил, что COVID-вакцина будет стоить столько же, сколько и от гриппа. На данный момент цены вакцин от коронавируса у производителей колеблются от $15 до $20, говорит премьер.
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