155 тысяч украинцев уже записались на COVID-вакцинацию

Запись идет при помощи мобильного приложения и портала "Дія" .

В Украине в предварительную очередь на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ уже записалось более 155 тысяч человек. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, именно столько украинцев записались на бесплатную COVID-вакцинацию за первые пять дней, с 1 марта, когда появилась такая возможность.



Шмыгаль отметил, что запись на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ в будущем поможет всем вакцинированным получить подтверждение прививки в случае, если в мире введут так называемые “паспорта вакцинации“.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 7 марта были привито 17 037 украинцев. Больше всего прививок провели в Донецкой области (1 940), а меньше всего - в Закарпатской области (314).



Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли.