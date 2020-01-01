В "Донецкоблгазе" сделали заявление из-за отключения газа

Предприятие сделало несколько важных заявлений.

6 марта 2021 технические работники ПАО “Донецкоблгаз“ во исполнение письма НАК “Нафтогаз Украины“ и положений действующего законодательства Украины осуществляли работы по ограничению газоснабжения на объекты ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“.

На работников ОАО “Донецкоблгаз“ осуществлялись систематические нападения так называемыми “представителями общественности“, проведению работ препятствовали должностные лица органов местного самоуправления и работников полиции. В результате таких действий были нанесены телесные повреждения техническим работникам ПАО “Донецкоблгаз“ и имуществу предприятия.

Вопиющим является тот факт, что все указанные действия происходили с участием сотрудников полиции, которые полностью самоустранились от функции поддержания правопорядка и закона на территории Донецкой области. В настоящее время, все технические работники ПАО “Донецкоблгаз“ вызываются в органы полиции на допросы, работники органов полиции Донецкой области пытаются проникнуть на территории служебных помещений ОАО “Донецкоблгаз“ не имея никаких правовых оснований.

В ночное время под руководством губернатора Донецкой области Кириленко Павла, в нарушение положений Правил поставки природного газа, Кодекса газораспределительных систем (далее Кодекс ГРМ) и технических регламентов, происходит несанкционированное вмешательство в газовое оборудование неустановленными лицами.

В очередной раз подчеркиваем, что по предписаниям законодательства (п.п.3 гл.5 р.VI, п.1 гл.7 г. V и, подпункт 6 п. 1 гл. 7 р. VI Кодекса ГРМ, Правил поставки природного газа и п.5 гл.1 р. I Кодекса ГРМ), учитывая письменное “сообщения“ от НАК “Нафтогаз Украины“ от 26.02.2021 года, НАК “Нафтогаз Украины“ на основании постановления Кабинета Министров Украины № 867 от 19.10.2018 года из-за долгов ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ потеряло статус поставщика ПСО природного газа для своих объектов. Поэтому с 1 марта 2021 ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“, с осмотрю вышеприведенные предписания законодательства, потребляет природный газ несанкционированно и обязано было самостоятельно обратиться в ПАО “Донецкоблгаз“ с сообщением об их отключения, чего намеренно не сделало.

Поскольку с 1 марта 2021 ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ не имеет поставщика природного газа, и такой поставщик в Реестре отсутствует, поэтому потребление газа является несанкционированным, а в ПАО “Донецкоблгаз“ (как оператора ГРМ), в силу прямого указания НАК “Нафтогаз Украины“ и положений Кодекса ГРМ возникла обязанность на прекращение газоснабжения на объекты ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“.

Никакие “меморандумы“, в которых кроме того ПАО “Донецкоблгаз“ не является стороной договора, не имеют юридической силы и их заключения и исполнения законодательством не предусмотрено.

Обращаем внимание, что никакие устные или письменные поручения “восстановить“ газоснабжения являются незаконными, поскольку прямо противоречат приведенным положениям законодательства, которого должны придерживаться все граждане Украины.

Законодательство допускает восстановление газоснабжения только при наличии в Реестре поставщика природного газа, который в ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ на сегодня нет. Более того, все несанкционированное потребленный ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ природный газ согласно предписаний Кодекса ГРМ относится в качестве убытков (небаланса) на ПАО “Донецкоблгаз“, которое вынуждено будет компенсировать стоимость этого газа собственными средствами Оператору ГТС, а это более 300 млн. Грн. ежемесячно.

Все действия и заявления губернатора и мэров городов по восстановлению к газоснабжению объектов ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ фактически является самоуправством и вмешательством в хозяйственную деятельность, преследуется Уголовным кодексом Украины.

Задолженность перед НАК “Нафтогаз Украины“ погашаться должником - то есть ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ или местными органами власти, а не переводиться незаконным образом на ПАО “Донецкоблгаз“, как это в предыдущие годы неоднократно делалось со стороны ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ и НАК “Нафтогаз Украины “.

Работы с газовым оборудованием по восстановлению / прекращения газоснабжения должны происходить с участием представителей соответствующего Оператора ГРМ (облгазов) для обеспечения безопасности и недопущения возникновения аварийных ситуаций.

Вышеуказанные действия ОАО “Донецкоблгаз“ расценивает как:

- Сознательное устранение Оператора ГРМ от любой деятельности на территории Донецкой области;

- Осуществление работ без наличия соответствующей лицензии и / или разрешительных документов;

- Совершение преступления предусмотренного статьей 206 Уголовного кодекса Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности);

- Попытки переложить долги, которые возникли у коммунального предприятия вследствие нелепого руководства на частную компанию.



Учитывая вышеизложенное, ОАО “Донецкоблгаз“ видит, что губернатор лично несет ответственность за все аварийные ситуации, которые могут возникнуть в результате его незаконных и преступных действий и приказов.

ПАО “Донецкоблгаз“ в очередной раз подчеркивает, что ситуация с прекращением газоснабжения ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ возникла вследствие наличия задолженности ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ перед НАК “Нафтогаз Украины“, а единственным возможным вариантом решения этой ситуации является погашение ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины “.

ПАО “Донецкоблгаз“ ставит одни и те же вопросы всем заинтересованным сторонам:

- Если НАК “Нафтогаз Украины“ в результате долгов ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ официально отказался от поставок природного газа - кто является поставщиком и почему в течение отопительного сезона и в настоящее критическое время ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ не погасило задолженность?

- Предусмотрен обязанность ОАО “Донецкоблгаз“ поставлять природный газ на ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ при отсутствии соответствующего ресурса в ПАО “Донецкоблгаз“?

К сожалению эти вопросы остаются без ответа как со стороны губернатора так и со стороны других органов государственной власти.

Попытки господина Губернатора “политизировать“ процесс и заявления о том, что ОАО “Донецкоблгаз“ является “резервным поставщиком“ в очередной раз свидетельствуют о незнании с его стороны основы законодательства о газовом рынке , учитывая тот факт, что действующее законодательство не содержит понятий “ резервный “/“ запасной “поставщик природного газа, а потому ПАО“ Донецкоблгаз “не может быть таким поставщиком. ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ обязано или погасить свою задолженность перед НАК “Нафтогаз Украины“ или приобрести природный газ у любого другого поставщика, чего не происходит, а со стороны губернатора осуществляются противоправные действия и он вводит общество и государственные институты в заблуждение.

Впервые в истории существования ОАО “Донецкоблгаз“ сталкивается с тем, что представители государственной власти вместо выполнения своих должностных обязанностей - именно губернатор обязан был обеспечить погашение задолженности ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ (как предприятия органом управления которого является Донецкая ВЦА) перед НАК “ Нафтогаз Украины “, предпринимаются действия по принуждению ПАО“ Донецкоблгаз “в нарушение закона осуществлять те или иные действия.

ПАО “Донецкоблгаз“, так же как и Президент Украины и Премьер-министр Украины, не имеет никакого отношения к расчетам коммунального предприятия ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ с НАК “Нафтогаз Украины“. Именно Донецкая областная государственная администрация как орган местного самоуправления и владелец коммунального предприятия ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ должен решить вопрос погашения задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины“ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, за которую жители Донетчины исправно платят этом коммунальному предприятию.